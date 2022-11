G20 Bali, Biden e Xi Jinping tracciano la "rotta giusta". Così la Cina scarica Putin

14 novembre 2022 a

Stretta di mano tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden prima dell’incontro faccia a faccia tra i due leader in occasione del vertice del G20 a Bali in Indonesia. Secondo quanto riferito dai funzionari statunitensi, Biden intende costruire le «basi» per un rapporto tra Usa e Cina, e identificare aree di potenziale cooperazione, oltre ad evitare «errori di calcolo» in aree in cui i due Paesi sono in disaccordo.

«Stati Uniti e Cina possono gestore le loro differenza ed evitare che la competizione si trasformi in conflitto», ha detto Biden a Jinping all’inizio del loro bilaterale. «Teniamo molto alla situazione delle relazioni tra Cina e Usa e come leader di questi Paesi dobbiamo tracciare la rotta giusta. Dobbiamo trovare la giusta direzione per andare avanti nei rapporti bilaterali ed elevarli», per parole del presidente cinese.

Xi ha sottolineato l’importanza dello «sviluppo stabile» delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, nel colloquio organizzato a margine del vertice del G20. L’incontro è stato trasmesso dall’emittente televisiva statale cinese, Cgtn. «Signor presidente, è bello vederla. L’ultima volta che ci siamo incontrati è stato a Davos, più di cinque anni fa. Da quando ha assunto la presidenza, abbiamo mantenuto i contatti con colloqui in videoconferenza ma niente può sostituire il faccia a faccia», ha detto Xi.

Il convitato di pietra del vertice indonesiano è Vladimir Putin. Il presidente russo «non ha detto la verità al presidente Xi» sull’intenzione di invadere l’Ucraina, ha riferito un funzionario del governo cinese al Financial Times. Il funzionario ha spiegato che il presidente cinese è stato preso alla sprovvista dalla decisione di Mosca di attaccare l’Ucraina lo scorso febbraio. «Se Putin ce lo avesse detto, non ci saremmo trovati in una posizione così imbarazzante», ha spiegato il funzionario al Ft. «Avevamo più di 6.000 cittadini cinesi che vivevano in Ucraina e alcuni di loro sono morti durante l’evacuazione, anche se non possiamo renderlo pubblico», ha aggiunto il funzionario. Il Financial Times ha ricordato poi che il mese scorso lo stesso Putin aveva affermato di non aver detto al suo «caro amico» Xi dell’imminente invasione dell’Ucraina.