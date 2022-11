G20 Bali, Lavrov ricoverato? Zakharova lo filma in hotel: "Fake news"

14 novembre 2022 a

Non poteva che iniziare con un colpo di scena il vertice del G20 a Balin, in Indonesia, mai così teso per gli effetti innescati dalla guerra in Ucraina negli equilibri geopolitici. L'avvio del summit è caratterizzato da un giallo che vede al suo centro il rappresentate più alto della Russia, visto il forfait di Vladimir Putin. I media locali, infatti, questa mattina hanno diffuso la notizia che il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov era stato portato in ospedale per aver avuto un problema di salute dopo il suo arrivo per il vertice del G20 a Bali. Ma il ministero degli Esteri a Mosca ha prontamente smentito sostenendo che si tratta di una ’fake news’.

È stata l’Associated Press a citare tre fonti dell’amministrazione indonesiana (nel governo e sanitarie) a sostenere che Lavrov ha avuto un problema di cuore. Immediata la smentita a Mosca. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova su Telegram ha dichiarato: "Io e Sergey siamo in Indonesia leggendo le notizie e non riusciamo a credere ai nostri occhi". È stato anche diffuso un video in cui Lavrov, pantaloncini e maglietta di Basquiat, lavora e risponde alle domande seduto a un tavolino in un giardino. Le notizie sulla sua salute sono, ha detto il ministro, "un giochetto politico".

Intanto la stretta di mano tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden prima dell’incontro faccia a faccia tra i due leader suggella un nuovo livello nelle relazioni tra le due superpotenze. Secondo quanto riferito dai funzionari statunitensi, Biden intende costruire le "basi" per un rapporto tra Usa e Cina, e identificare aree di potenziale cooperazione, oltre ad evitare "errori di calcolo" in aree in cui i due Paesi sono in disaccordo.