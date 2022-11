Ucraina, russi a secco di droni iraniani: ecco perché lasciano Kherson. "Putin è tornato nel bunker"

10 novembre 2022 a

Vladimir Putin è in un "vicolo cieco" e la situazione della guerra "si sta sviluppando nel modo più negativo possibile" per i russi. La ritirata da Kherson, fino a qualche tempo fa regione "sicura" nelle mani di Mosca che aveva anche imposto il referendum per l'annessione, fa emergere nuove rivelazioni sulle forniture di armi da Teheran. Secondo quanto riporta l'account Telegram General Svr, che sarebbe gestito da un ex ufficiale dell'Intelligence militare russa, il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione, Nikolai Patrushev, ha dichiarato che "non è stato possibile" concordare con l'Iran "la fornitura di missili balistici e di veicoli aerei senza pilota nelle quantità necessarie a risolvere anche i compiti minimi stabiliti da Putin" in Ucraina. Insomma, niente droni iraniani e altri missili almeno fino alla prossima primavera.

Le cattive notizie dall'Iran sono state la "goccia che ha fatto traboccare il vaso" nella decisione di Putin di cedere Kherson, si legge nel post di giovedì 10 novembre. Il ritiro non sarà isolato, è la previsione attribuita agli esperti del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore delle Forze Armate, perché "le truppe russe saranno costrette a lasciare tutti i territori occupati dell'Ucraina entro l'estate del prossimo anno". Ai russi non resterà che "cercare di ottenere un punto d'appoggio nella difesa in Crimea, perdendo al contempo il controllo su alcune aree delle regioni di Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh e Rostov".

A questo si aggiungono le presunte condizioni di salute di Putin che, riporta General Svr, "a causa di un cancro" ha "seri problemi digestivi e da qualche mese è a dieta ferrea". Lo Zar è alle prese con "attacchi di tosse, vertigini, disturbi del sonno, dolori addominali, nausea costante" e i "sintomi del morbo di Parkinson e del disturbo schizoaffettivo". Problemi che si sommano alle minacce per la sicurezza personale. Tanto che Putin sarebbe tornato in "autoisolamento" in un bunker segreto.