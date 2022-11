Usa-Russia, contatti diretti ad alto livello: parliamo per evitare la catastrofe nucleare

08 novembre 2022 a

Il consigliere americano per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, avrebbe avuto colloqui con due collaboratori del presidente russo Vladimir Putin, per ridurre il rischio di una possibile escalation nucleare della guerra in Ucraina. A scriverlo è il Wall Street Journal, citando incontri con l’assistente di Putin Yuri Ushakov e il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev. Interrogato in proposito, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha smentito, né confermato: «Ancora una volta, ripeto che vi sono alcune notizie vere e altre che sono pure speculazioni».

Ma poi il consigliere di Biden ha confermato tutto, dichiarando che la Casa Bianca mantiene aperte le linee di comunicazione con Mosca per evitare una catastrofe nucleare: «Lo abbiamo fatto quando è stato necessario per chiarire possibili malintesi e - ha spiegato Sullivan in un evento all'Economic Club di New York - cercare di ridurre il rischio e la possibilità di una catastrofe come il potenziale uso di armi nucleari».