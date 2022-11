Bilaterale tra Meloni e Sunak, asse italo-britannico contro l'aggressione russa all'Ucraina

07 novembre 2022 a

Bilaterale in Egitto tra Giorgia Meloni e Rishi Sunak. Palazzo Chigi fa sapere che il presidente del Consiglio, ha avuto un incontro "molto cordiale" a margine dei lavori della Cop27, la conferenza internazionale sul clima, con il primo ministro del Regno Unito. Nel colloquio i due capi di governo hanno discusso "le principali sfide che la Comunità internazionale deve affrontare, prima fra tutte l’esigenza di una risposta unitaria all’aggressione russa all’Ucraina, e hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra Italia e Regno Unito in ambito G7 e Nato. Insieme l’Italia e il Regno Unito potranno rafforzare il legame transatlantico", Inoltre, "hanno ribadito la volontà di lavorare insieme per sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e Londra".

Meloni ha avuto anche altri due bilaterali, con il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed, e con il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, In quest'ultimo incontro, lo scambio si è concentrato sulla collaborazione bilaterale e sulla transizione energetica. Meloni si è detta pronta a collaborare con il futuro nuovo Governo israeliano per rafforzare ulteriormente il partenariato italo-israeliano nell’ambito industriale e tecnologico, in particolare nel settore delle tecnologie pulite per l’ambiente. "Nel corso del colloquio è stata condivisa una forte assonanza sulla difesa dei valori comuni a partire dalla lotta all’antisemitismo", spiegano fonti di Palazzo Chigi.