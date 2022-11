Meloni arrivata in Egitto al Cop27, stretta di mano con Al Sisi e Guterres

07 novembre 2022 a

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivato all’International Convention Center di Sharm el-Sheikh per l’apertura della Cop27, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite. La premier è stata accolta dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi.

Quello di oggi e domani, il vertice dei leader, sarà il primo momento ’cloù del controverso appuntamento in Egitto: in tutto 125 partecipanti tra capi di Stato e di governo, oltre ai diplomatici di ben 200 Paesi e al numero record di 40 mila presenze tra esponenti di Ong, società civile, studiosi, settore privato, difensori dei diritti. Molto atteso il ritorno al summit Onu del Brasile, dopo 4 anni di scetticismo da parte del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro nei confronti del cambiamento climatico: il vincitore delle elezioni Luiz Inacio Lula da Silva è stato invitato, anche se entrerà in carica nel gennaio 2023. Il futuro presidente di sinistra ha già assicurato di voler tornare in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici, tutelando l’Amazzonia, uno dei principali polmoni verdi del pianeta. Proprio trent’anni fa, nel 1992, si era tenuto il Summit della Terra di Rio, una data passata alla storia per la difesa degli ecosistemi. Tra i nomi di spicco del vertice, il presidente Usa Joe Biden, il neo premier britannico Rishi Sunak e per l’Italia sarà presente la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia

Meloni. Tra le assenze eccellenti quella del presidente della Cina - Paese più inquinante al mondo - Xi Jinping e del suo omologo russo Vladimir Putin.