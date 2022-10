Guerra Ucraina, Ursula von der Leyen minaccia Putin: la pagherà

07 ottobre 2022 a

"La pagherà". Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, minaccia Vladimir Putin e fa capire al capo del Cremlino che l'Europa non scherza ed è intenzionata a fargli pagare un prezzo salato per aver provocato la guerra in Ucraina. «Questa riunione dimostra quanto la Russia sia isolata e quanto forte sia il supporto all’Ucraina. Abbiamo fatto vedere a Putin che l’Ue è determinata a fargli pagare questa sua guerra di aggressione», ha detto von der Leyen al termine del Consiglio europeo informale di Praga.

Poi il pensiero va subito all'inverno imminente e all'aumento del prezzo del gas. «Oggi nel settimo mese della guerra in Ucraina, siamo meglio preparati per il prossimo inverno rispetto a prima. Se prima della guerra l’import di gas dalla Russia rappresentava il 41%» delle importazioni totali, oggi è solo il 7,5%. Le scorte sono piene al 90% mentre l’anno scorso in questo periodo erano 15% in meno». Ma come si potrà tagliare il costo del gas? «Ci sono diversi modi per mitigare il prezzo del gas - risponde von der Leyen - Uno di questi è quello di limitare il prezzo del gas in modo da portare i picchi e la speculazione fuori dal prezzo a livello del Ttf e questo è un punto molto importante di cui abbiamo parlato».