Tetto al prezzo del gas, von der Leyen: "Europa pronta a discutere"

"Siamo pronti a discutere di un tetto massimo al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità". Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito sull'Ucraina. "Questo tetto rappresenterebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato elettrico. Ma dobbiamo anche guardare ai prezzi del gas oltre il mercato dell'elettricità. Lavoreremo inoltre insieme agli Stati membri per ridurre i prezzi del gas e limitare la volatilità e l'impatto della manipolazione dei prezzi da parte della Russia". Dopo giorni di silenzi von der Leyen riscende in campo e annuncia le strategie che l'Unione Europea ha in mente.

"A marzo l'abbiamo già offerta come opzione. Abbiamo detto che può dare un segnale importante che l'Ue non pagherà alcun prezzo per il gas. Abbiamo qualificato tale price cap come avente un impatto immediato sui livelli dei prezzi, ma che comporta degli svantaggi in termini di sicurezza dell'approvvigionamento del gas. La situazione si è evoluta in modo critico da allora", aggiunge.

"Oggi, rispetto a marzo, più Stati membri sono aperti e noi siamo meglio preparati. Tale massimale sui prezzi del gas deve essere concepito adeguatamente per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento - spiega -. Ed è una soluzione temporanea per soddisfare il fatto che il Ttf, il nostro principale parametro di riferimento dei prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi include più Gnl. Si tratta di una soluzione temporanea fino allo sviluppo di un nuovo indice dei prezzi dell'Ue che garantisca un migliore funzionamento del mercato. La Commissione ha avviato i lavori su questo".