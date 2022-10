Covid, Maglie va all'attacco di Von der Leyen: "Deve venir fuori la verità"

06 ottobre 2022 a

a

a

"Sul Covid deve venir fuori la verità". Con un tweet la giornalista Maria Giovanna Maglie chiede che venga fatta chiarezza sulla gestione della pandemia rilanciando il video dell'intervento di Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, in occasione della sessione plenaria. Un attacco nei confronti della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen a cui si chiede di chiarire lo scambio di messaggi che avrebbe avuto con l'ad di Pfizer.

Secondo quanto pubblicato dal New York Times, infatti, la presidente della Commissione europea e l'amministratore delegato di Pfizer si sarebbero scambiati messaggi di testo e telefonate sugli acquisti di vaccini contro il Covid19 per i paesi dell'Ue. In un primo momento Bruxelles non avrebbe fornito alcuna risposta con la motivazione che i messaggi sul cellulare non sarebbero qualificabili come documento ai sensi delle norme sulla trasparenza. Ma la Lega ha presentato un'interrogazione alla Commissione per chiedere chiarimenti sui messaggi e il caso è stato portato alla plenaria. Secondo le dichiarazioni di Campomenosi rilanciate da Maglie, "il mediatore europeo e la corte dei conti hanno finalmente dato ragione alle nostre interrogazioni e censurato il comportamento di Ursula Von der Leyen". Nelle conclusioni dell'intervento l'europarlamentare leghista chiede: "Qualcuno pagherà mai per questo? Basta segreti e misteri i cittadini europei esigono e meritano risposte trasparenti: su un tema così delicato non possono esserci lati oscuri" conclude.