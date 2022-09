Corea del Nord, lanciato un missile balistico: nuovo affronto agli Usa

28 settembre 2022 a

a

a

La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico verso il Mar del Giappone. A renderlo noto è il Comando Congiunto sud-coreano, citato dall’agenzia Yonhap, e la notizia è confermata anche dai rilevamenti del Giappone. Si tratta del secondo lancio di un missile balistico da parte del regime di Kim Jong-un in pochi giorni, dopo il missile balistico a corto raggio lanciato domenica scorsa, pochi giorni dopo l’arrivo alla base navale di Busan, in Corea del Sud, della portaerei Uss Ronald Reagan per esercitazioni militari congiunte. Il lancio di oggi giunge, inoltre, nell’imminenza dell’arrivo in Corea del Sud della vice presidente Usa, Kamala Harris, che nella giornata di giovedì potrebbe visitare anche la zona demilitarizzata al confine con la Corea del Nord.

Il missile di Kim Jong-un sulla visita di Kamala Harris, alta tensione in Corea

Come detto navi di Usa e Sud Corea stanno conducendo esercitazioni al largo della costa orientale della penisola coreana e Pyongyang ha voluto mandare un segnale ai nemici, che hanno effettuato le loro azioni congiunte per la prima volta in cinque anni. I quattro giorni di esercitazioni mirano a dimostrare la «potente determinazione degli alleati a rispondere alle provocazioni nordcoreane» e a migliorare la loro capacità di eseguire operazioni navali congiunte. Più di 20 navi della marina statunitense e sudcoreana, tra cui la portaerei a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan, un incrociatore statunitense e cacciatorpedinieri sudcoreani e statunitensi, sono state mobilitate, con anche caccia ed elicotteri statunitensi e sudcoreani coinvolti.