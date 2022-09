L'attività nucleare della Corea del Nord spaventa il mondo: “Seria preoccupazione”

07 settembre 2022 a

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) ha affermato, nel suo rapporto annuale, che le attività nucleari della Corea del Nord sono «motivo di seria preoccupazione». Il documento definisce «profondamente deplorevole» la prosecuzione del programma nucleare di Pyongyang e afferma che si trattava di «una chiara violazione delle risoluzioni in materia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite». Lo scorso settembre nel principale complesso nucleare della Corea del Nord, Yongbyon, è iniziata la costruzione di una nuova struttura che ora è «esternamente completa», ha affermato l’agenzia, spiegando di non poterne determinare lo scopo. A Punggye-ri, sito utilizzato per test nucleari, si sono poi svolti lavori tra cui la riapertura di un tunnel di prova e la costruzione di strade, segnala ancora l’Aiea.

«La riapertura del sito di test nucleari è profondamente preoccupante, così come l’espansione a Yongbyon dell’impianto di arricchimento della centrifuga segnalato e il funzionamento continuato del reattore da 5 MW(e) e di altre strutture», si legge ancora nel rapporto. Gli ispettori dell’Aiea erano stati espulsi dalla Corea del Nord nel 2009 e da allora l’agenzia ha monitorato il Paese dall’esterno, anche attraverso immagini satellitari commerciali.

La Corea del Nord ha condotto quest’anno una serie record di test militari, incluso il lancio di un missile balistico intercontinentale a pieno raggio per la prima volta dal 2017. Le autorità degli Stati Uniti e della Corea del Sud hanno ripetutamente avvertito che Pyongyang si sta preparando a effettuare quello che sarebbe il suo settimo test nucleare. Il mese scorso Kim Yo-jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha rifiutato l’offerta di assistenza economica di Seoul in cambio di misure di denuclearizzazione, definendola «il massimo dell’assurdità».