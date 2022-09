Kamala Harris sbarca a Seul, Kim Jong-un spara un missile

25 settembre 2022 a

a

a

La Corea del Nord ha lanciato un missile a corto raggio verso la costa orientale del Paese: lo riferisce l’agenzia di stampa Yonhap. Kim Jong-un ha voluto compiere questo gesto come reazione e avvertimento nei confronti dell'imminente visita della vicepresidente Usa Kamala Harris a Seul. È la prima volta che la Corea del Nord effettua un lancio di questo tipo dopo aver sparato otto missili balistici a corto raggio in un solo giorno all’inizio di giugno, cosa che ha portato gli Stati Uniti a chiedere ulteriori sanzioni per aver violato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Corea del Nord ha respinto le risoluzioni dell’Onu come una violazione del suo diritto sovrano all’autodifesa e all’esplorazione dello spazio e ha criticato le precedenti esercitazioni congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud come prova delle loro politiche ostili.

La Corea del Nord fa sobbalzare il mondo: attività nucleari preoccupanti

Le esercitazioni sono state criticate anche da Russia e Cina che hanno invitato tutte le parti a non intraprendere azioni che aumentino le tensioni nella regione e hanno chiesto un alleggerimento delle sanzioni. Dopo che la Corea del Nord ha condotto un numero senza precedenti di test missilistici all’inizio di quest’anno, compresi i suoi missili balistici intercontinentali per la prima volta dal 2017, Usa e Seul hanno deciso di incrementare le esercitazioni e le dimostrazioni di potenza militare per scoraggiare Pyongyang. Washington è il principale alleato del Paese in materia di sicurezza e ha dislocato circa 28.500 truppe. L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito che Pyongyang potrebbe anche prepararsi a testare un missile balistico lanciato da un sottomarino (Slbm), citando i militari del Sud.