Regina Elisabetta, il principe Harry furioso: "Un'umiliazione". La scenata prima dei funerali

Via le mostrine e Harry piagnucola. Sabato sera, in occasione della veglia per la Regina Elisabetta II, Re Carlo III ha fatto uno strappo al protocollo autorizzando il secondogenito a indossare l’uniforme militare. Un permesso speciale perché con la decisione di Harry di abbandonare i doveri reali per una più comoda vita da celebrity a Los Angeles, gli sono stati revocati tutti i titoli e gli onori militari. Un ramoscello di ulivo che non è bastato a tenerlo buono: alla divisa mancava la cifra con l’acronimo del nome di Sua Maestà, “ER”, presente invece sulla spalla dello zio Andrea, l’altro reprobo dei Windsor (per il ben più grave coinvolgimento nel caso Epstein, nda). Harry lo ha vissuto come un oltraggio, uno smacco tanto che secondo The Times, il principe avrebbe pensato di vendicarsi del Re indossando un abito da mattina.

Poi si è piegato alla ragion di Stato ché un gesto così clamoroso davanti alla bara dell’amata nonna sarebbe stato uno sgarbo alla Regina stessa. Un amico di Harry ha rivelato ai tabloid: “Ha il cuore in frantumi, lo vive come un sopruso, è stata un’umiliazione. Rimuovere le iniziali di sua nonna è stato davvero voluto”.

In realtà, come detto, le cifre ricamate in oro sono un privilegio spettante solo ai membri della famiglia reale “in servizio attivo”. Per lo stesso motivo i duchi di Sussex sono stati esclusi dal ricevimento del secolo domenica sera. In un primo momento, erano stati invitati (non è chiaro da chi), ma venerdì Buckingham Palace li ha “messi alla porta” perché non lavorano più per i sudditi. Intanto Harry ha posticipato a inizio 2023 l’uscita della sua autobiografia il cui scopo non è quello di appianare le divergenze con la Royal Family.