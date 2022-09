La profezia sul futuro della monarchia inglese: "Re Carlo III avrà un regno breve"

17 settembre 2022 a

A volte sono affascinanti, a volte sorprendenti. Le profezie sul futuro, soprattutto quando si avverano, provocano sempre scalpore. Con la morte della Regina Elisabetta i tabloid inglesi hanno rispolverato l'analisi dello scrittore britannico Mario Gilbert Priester-Reading che nel 2005, interpretando le parole di Nostradamus, prevedeva che il re Carlo III sarebbe stato forzato ad abdicare in favore del figlio William, quindi avrebbe avuto un regno breve. Lo riporta un articolo pubblicato su Vanity Fair.

Lo scrittore ed esperto aveva inoltre individuato, in maniera sorprendentemente corretta, l'anno esatto della morte della regina. "Il preambolo è che la regina Elisabetta II morirà, intorno al 2022, all'età di circa novantasei anni, cinque anni prima della durata della vita di sua madre", aveva scritto Reading. Nel suo libro, pubblicato all'indomani del divorzio tra Carlo e Diana e del matrimonio di Carlo e Camilla, Reading parlò del risentimento della popolazione britannica nei confronti del nuovo Re. "Il principe Carlo avrà 74 anni nel 2022, quando diventerà re. Ma il risentimento contro di lui della popolazione britannica, dopo il suo divorzio da Diana, principessa del Galles, ancora durerà" spiegava Reading.

Ma lo scrittore britannico, nel 2006, interpretando un altro verso di Nostradamus che prevedeva come Carlo sarebbe stato rimpiazzato "da un uomo che mai si sarebbe aspettato di divenire re" si chiedeva se questo significasse un'uscita di scena del principe William. "Che il principe Harry diventerà re al suo posto? Potrebbe diventare re Enrico IX, a 38 anni". Una vera e propria profezia considerando che Reading lo scriveva prima che William diventasse padre. Attualmente Harry sarebbe il quinto in successione, dopo non solo William, ma anche i figli di lui George, Charlotte e Louis.