Re Carlo III e il gesto eclatante con la penna: preso in giro in mezzo alla folla

"Nel caso ti servisse". La suddita tra la folla a Cardiff regala una penna a sfera a Re Carlo, prendendo in giro Sua Maestà per il caso dei giorni scorsi a Belfast diventato virale. Da quando il Re ha iniziato a firmare gli atti da sovrano dell'Inghilterra non ha avuto pace con le penne.

Nello specifico l'ultimo episodio, diventato virale, era stato quello al castello di Hillsborough dove mentre firmava il libro dei visitatori la sua stilografica aveva iniziato a perdere inchiostro: il re non l'ha presa bene al contrario invece della reazione tra la folla dopo lo scherzo della suddita: ha apprezzato la sorpresa della sconosciuta signora scoppiando a ridere.