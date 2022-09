Elisabetta II morta dopo 70 anni sul Trono, l'addio alla Regina nel mondo

09 settembre 2022 a

Nel giro di pochi istanti la notizia della morte della regina Elisabetta II ha fatto il giro del web, riportata da tutte le testate internazionali. "Il Palazzo annuncia che la regina è morta", titola la Bbc, che dedica il taglio alto della homepage alla scomparsa della sovrana. Anche il Times fa altrettanto, nel riportare la notizia, titolando "La regina Elisabetta II è morta". Il Guardian, solitamente critico con la Monarchia, dedica la homepage alla scomparsa della sovrana, pubblicando la foto-ritratto ufficiale scattata dopo l'incoronazione di Elisabetta.

Le altre notizie dagli Usa e dal mondo passano in secondo piano anche sul sito della Cnn, che dedica ampio spazio e una diretta web a quanto sta accadendo nel Regno Unito. Lo stesso fanno gli altri grandi media Usa, come il New York Times, il Washington Post e il Wall Street Journal, con quest'ultimo che titola, "La regina Elisabetta II è morta dopo 70 anni sul Trono; La più longeva monarca britannica era un simbolo di stabilità in un mondo dai rapidi cambiamenti".

"L'eterna regina" è il titolo della tedesca Suddeutsche Zeitung, mentre il francese Le Figaro ricorda che ora "Carlo è re". In Spagna, El Pais definisce Elisabetta il "punto di riferimento delle monarchie europee".