Veleni reali, il retroscena sul dietrofront di Meghan. "Potrebbe non partecipare ai funerali della Regina Elisabetta "

Il principe Harry non ha fatto in tempo a vedere viva la nonna, la Regina Elisabetta II morta giovedì 8 settembre nel castello di Balmoral dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Il figlio di re Carlo e Diana Spencer ha lasciato di buon mattino, poco dopo le 8 ora locale, la località scozzese dove era arrivato ieri sera. Ha trascorso dunque circa 12 ore con suo padre e il fratello, il principe William. Il duca di Sussex dovrebbe tornare a Windsor dove lo attende la moglie, Meghan Markle.

I tabloid inglesi sottolineano come la decisione di Meghan di non seguire il marito in Scozia sia arrivata in secondo momento, solo dopo aver appreso che Kate Middleton era rimasta a Londra. "Ieri c'era confusione intorno al principe Harry, a sua moglie Meghan Markle e al motivo per cui i loro piani di volare insieme in Scozia sono improvvisamente cambiati"; scrive il Sun che riporta la cronologia degli eventi. William e altri parenti si sono subito messi su un volo Raf per Aberdeen dopo la notizia del peggioramento della sovrana, e alle 14, Harry e Meghan hanno annunciato che anche loro sarebbero volati in Scozia per stare con la Regina (in quel momento erano nel Regno Unito per partecipare a un evento).

"Ma ci vollero altre tre ore prima che Harry lasciasse Londra", riporta il tabloid, un ritardo che non ha permesso al principe di vedere la nonna in vita. "Perché esattamente Meghan abbia cambiato i suoi piani per rimanere a Londra non è stato confermato, ma tutti i segnali indicano Kate e la sua decisione di rimanere a Windsor con i suoi tre figli". Dopo che sono state pubblicate le foto di Kate in auto, Omid Scobie, amico e biografo di Meghan ha comunicato che i suoi piani erano cambiati e che "come la duchessa di Cambridge", anche lei sarebbe rimasta in Inghilterra. In ogni caso, la scelta iniziale di Markle di andare in Scozia aveva fatto alzare diversi sopraccigli a Palazzo, riporta il Sun, "data la sua gelida relazione con la famiglia reale, che ha pubblicamente criticato e accusato di razzismo".

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dal Regno Unito, Meghan potrebbe non partecipare ai funerali dei Elisabetta II che dovrebbero svolgersi il 19 settembre. Inotre Harri in queste ore è apparso isolato dal resto della famiglia.