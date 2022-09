Camilla Parker Bowles, dallo scandalo a regina consorte: chi è la moglie di Carlo

09 settembre 2022 a

Con Carlo nuovo re cambia anche il titolo di sua moglie, Camilla che, da ora in poi sarà Sua Maestà la regina Consorte (ex Sua Maestà la duchessa di Cornovaglia). Come rende noto la Royal Family, la regina consorte "sostiene suo marito, l'ex principe di Galles, ora Sua Maestà il re, nello svolgimento del suo lavoro e dei suoi doveri, oltre a svolgere anche impegni pubblici per conto degli enti di beneficenza che sostiene".

Quello di regina consorte è l'ultimo, in ordine di tempo, dei ruoli che Camilla, nata Camilla Rosemary Shand il 17 luglio del 1947, ha avuto nei tanti anni passati al fianco di re Carlo. Una relazione iniziata nei primi anni '70 che ha decisamente poco di convenzionale, almeno secondo gli standard della famiglia reale. Carlo e Camilla si sono conosciuti per la prima volta durante una partita di polo nel 1970 e hanno cominciato a frequentarsi, per poi interrompere la relazione poco dopo, quando Carlo prese servizio con la Royal Navy.

Camilla ha poi sposato Andrew Parker Bowles nel 1973, mentre nel 1981 Charles è convolato a nozze con la principessa Diana. Camilla, come raccontano i biografi reali, presenziò alle nozze causando uno dei numerosi litigi tra Carlo e Diana, in particolare quando Lady D scoprì una collana destinata a Camilla tra i regali per il matrimonio. Carlo e Camilla, come raccontano le cronache dei tabloid, anche dopo i rispettivi matrimoni hanno continuato a mantenere dei rapporti molto stretti fino a quando, nel 1993, la relazione non è venuta allo scoperto a causa di una conversazione privata tra i due amanti pubblicata dal Mirror, con conseguente scandalo a corte. Quasi inevitabili poi, i rispettivi divorzi.

Ufficialmente, Carlo e Camilla hanno reso pubblica la loro relazione solo un anno dopo la morte di Diana nel 1997, per poi sposarsi nel 2005. Solo nel 2017 Camilla confessò, in un'intervista al Mail on Sunday, le difficoltà passate in seguito allo scandalo per la relazione clandestina con Carlo e il conseguente trattamento ricevuto dai media: "È stato un periodo profondamente spiacevole che non vorrei far passare neanche al mio peggior nemico", spiegò Camilla. Tutto dimenticato, o quasi, grazie alla vera consacrazione dell'ex signora Bowles da parte della regina Elisabetta che, lo scorso febbraio, in occasione del 70esimo anniversario del suo regno, espresse il desiderio che Camilla adottasse il titolo di regina consorte nel momento in cui Carlo fosse stato incoronato re. Quel momento è arrivato. Carlo è il nuovo re, e Camilla la sua regina.