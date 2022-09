Regina Elisabetta, il dettaglio nell'ultima foto con Liz Truss diventa un caso: "Completamente nera"

Peggiorano le condizioni della Regina Elisabetta. Ad annunciarlo un comunicato ufficiale dei medici di Buckingham Palace che, per la prima volta, ha dichiarato di essere "molto preoccupato" per la salute di Sua Maestà che nella scorsa primavera ha compiuto 96 anni.

D'altronde non erano passate inosservate le condizioni traballanti della sovrana d'Inghilterra anche nell’ultimo incontro pubblico avvenuto due giorni fa tra la regina e la neo premier della Gran Bretagna Liz Truss, accolta in piedi da Elisabetta II ma appoggiata a un bastone e con la "mano completamente nera".

Nei 70 anni di regno, il più lungo nella storia del Regno Unito, per la prima volta il passaggio di consegne non è avvenuto a Londra. La premier Truss ha cinguettato subito su Twitter dopo il comunicato di Buckingham Palace: "In questo momento i miei pensieri, e i pensieri delle persone in tutto il Regno Unito, vanno a Sua Maestà la Regina e alla sua famiglia".

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.