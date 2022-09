La Regina Elisabetta "è morta", la giornalista della Bbc scatena il panico

"La #ReginaElisabetta è morta", il tweet (cancellato) della giornalista della #BBC crea il panico

Il peggioramento delle condizioni di salute della Regina Elisabetta ha attirato l'attenzione di mezzo mondo e alimentato una serie di voci incontrollate sull'ipotesi che la sovrana 96enne potrebbe essere già morta, e Buckingham Palace stia solo aspettando il momento per dare l'annuncio. Ad alimentare i rumors non confermati da fonti ufficiali è stato anche il tweet di una giornalista della Bbc, Yalda Hakim, che alle 15.07 ora locale ha scritto sul suo profilo: "La Regina Elisabetta II è morta all'età di 96 anni. L'annuncio di Buckingham Palace".

Poco dopo il dietrofront: "Ho twittato che c'era stato un annuncio della morte della regina. Questo non era corretto, non c'è stato alcun annuncio e quindi ho cancellato il tweet. Mi scuso". Tweet che non ha placato le polemiche, con tanti utenti che ipotizzano che avesse detto la verità ma poi ha dovuto "insabbiare" la notizia. Più probabile che abbia pubblicato per errore un post salvato come "bozza".

A rilanciare i sospetti è un flash di Dagospia che cita un articolo del Giornale d'Italia, secondo cui la sovrana sarebbe deceduta "alle 15:47 di giovedì 8 settembre 2022", con l'annuncio ufficiale previsto per le ore 18. "Non è che stanno aspettando la chiusura dei mercati?", scrive il sito di Roberto D'Agostino. I sospetti si basano per lo più su quanto riportato dai media britannici, con i numerosi membri della famiglia reale che sono accorsi al castello di Balmoral (anche Harry e Meghan sono in viaggio) dove è sotto controllo medico la Regina Elisabetta, e il fatto che i conduttori della Bbc - che ha interrotto la normale programmazione - sono apparsi vestiti di nero, come prevede tra l'altro il piano "London Bridge is down", protocollo ufficiale che elenca tutti i passaggi dopo la morte della sovrana.

Come riporta il Giornale, che cita esperti della Casa reale britannica, "tutti i segnali portano a un annuncio imminente della morte della regina", Elisabetta, perché si stanno compiendo tutti i rituali del piano "London Bridge is down".