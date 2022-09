La Regina Elisabetta II è morta: aveva 96 anni. Gli ultimi istanti a Balmoral

Giada Oricchio 08 settembre 2022 a

a

a

Addio intramontabile Lilibet. The Queen Elisabetta II, all’anagrafe Elizabeth Alexandra Mary, è morta. E con lei un’epoca. Nata il 21 aprile 1926, è diventata Regina il 6 febbraio 1952 a soli 25 anni e incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster in una cerimonia trasmessa in mondovisione. Sul suo capo spiccava la corona di Sant’Edoardo il Confessore (la copia, nda) con il gigantesco rubino Black Prince.

"Completamente nera" L'ultima foto della Regina con la premier Truss diventa un caso

Elisabetta si è spenta all’età di 96 anni nell’amato castello di Balmoral costruito nel 1850 per la regina Vittoria L’annuncio ufficiale è arrivato alle 19.30 con un comunicato di Buckingham Palace e la bandiera a mezz’asta, al termine di una lunga giornata che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso: “La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Bamoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Poco dopo le 12.30 di giovedì 8 settembre, Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione eccezionale: “I medici sono preoccupati per la salute della Regina e raccomandano che rimanga sotto controllo medico”. A seguire l’erede al trono Carlo, la sorella Anna e i fratelli Andrea e Edoardo hanno raggiunto la residenza di Balmoral in Scozia, con loro il principe William. Ultimo Harry senza Meghan Markle rimasta a Londra come Kate Middleton.

La famiglia reale si precipita dalla Regina. Tutti in nero alla Bbc, cosa succede

I giornalisti della BBC hanno indossato abiti di colore scuro secondo i protocolli dell’operazione “London Bridge is down” e “Unicorno” in caso di decesso di Sua Maestà (il secondo per la procedura da adottare in Scozia), mentre una folla di turisti e britannici si sono riuniti fuori ai cancelli di Balmoral e Buckingham Palace per testimoniare il loro affetto verso la sovrana.

La BBC ha interrotto la programmazione alle 19.34 mandando in onda un omaggio a Sua Maestà. Messaggi di incoraggiamento erano arrivati dai Capi di Stato e dalla neo primo ministro britannico Liz Truss che martedì si era recata a Balmoral per essere nominata da Elisabetta. Un clamoroso segno di rottura rispetto alla ultra decennale tradizione che prevede il conferimento formale dell’incarico a Londra.

La Regina Elisabetta "è morta", la giornalista della Bbc scatena il panico

Lo strappo al cerimoniale aveva però rivelato quanto fosse cagionevole la salute della Regina, sorridente sì, ma molto dimagrita rispetto al Giubileo di Platino di giugno 2022 e con un grande livido sulla mano destra, forse dovuto a numerose flebo. Adesso arriva la conferma che la Regina stava lottando con la sua salute da quasi un anno.

Dallo scorso autunno quando ha dovuto ritirarsi da una serie di eventi pubblici a causa di quelli che sembravano essere problemi persistenti con la sua mobilità, facendosi sostituire dal primogenito Carlo. Al di là dei riferimenti ai tipici problemi di mobilità legati all’età, i funzionari di Buckingham Palace hanno fornito pochi dettagli sul peggioramento delle sue condizioni di salute perché ritenevano che fosse “una questione privata”. Con la sua solida regalità e il suo unanimemente riconosciuto senso del dovere, Elisabetta ha mantenuto la promessa di servire sempre e comunque il suo popolo. Seria, coscienziosa, patriottica, saggia, dignitosa: nessuno come lei dopo di lei.