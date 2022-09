Regina Elisabetta, anche Harry e Meghan a Balmoral. Tutti in nero alla BBC, scatta il piano London Bridge

08 settembre 2022 a

a

a

Tutti al capezzale della Regina Elisabetta II. Il figlio ed erede al trono, il principe Carlo d’Inghilterra e i nipoti William e Harry "si sono precipitati" o sono in viaggio verso la Scozia, per raggiungere il castello di Balmoral dove la regina è sotto controllo medico in seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Harry e Meghan sono tornati: lo sgarbo alla Regina e il gelo con William

Come spiega il Sun, "William, Carlo, Meghan Markle e Harry si sono tutti precipitati al fianco della regina dopo che il palazzo ha rivelato che i medici erano 'preoccupati' per la sua salute", si legge sull'edizione online del tabloid inglese. Tutti i familiari "sono stati informati", hanno confermato fonti di Buckingham Palace, mentre secondo quanto si apprende Carlo e Camilla sono già a Balmoral. Harry e Meghan Markle sono in viaggio per la Scozia, mentre la principessa Anna e il principe Andrea si trovavano già in Scozia, atteso anche l'altro figlio della regina, il principe Edoardo con sua moglie Sophie Wessex.

Chi è la nuova Lady di ferro del Regno Unito. Scelta la premier e leader Tory

Un altro segnale di grande preoccupazione per la salute della sovrana 96enne, un'autentica protagonista del Novecento, quello che arriva dalla BBC, la tv del servizio pubblico britannico. Tutti i conduttori in onda sono vestiti in nero. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ’London Bridge is down’ messo a punto per la morte della Regina Elisabetta II. La Bbc ha già modificato la programmazione dedicandosi solo ad aggiornamenti sullo stato di salute della Regina.