La Russia annuncia Vostok 2022, l'esercitazione militare con la Cina: il mondo trema

29 agosto 2022 a

a

a

I legami tra la Russia e la Cina sembrano più stretti che mai e la tensione con l'Occidente aumenta. Dal 1 al 7 settembre, infatti, partirà Vostok 2022, l'esercitazione militare congiunta tra Mosca e Pechino, che si terrà nel Mar del Giappone. Una mossa che dimostra gli ottimi rapporti tra i due paesi e spaventa tutti, soprattutto per quanto riguarda il delicato equilibrio mondiale.

“Messo da parte e ridicolizzato”. Il fedelissimo di Putin paga per la guerra in Ucraina

Ad annunciare l'avvio delle esercitazioni è il ministero della Difesa russo che in una nota spiega come l'esercitazione serve per perfezionare "la difesa congiunta delle rotte marittime e delle aree di attività economica marittime". Vostok 2022 vedrà la partecipazione di 50mila militari e 5mila sistemi d'arma, 140 aerei, 50 navi da guerra, e navi da supporto. Le forze navali multifunzione opereranno nelle acque e lungo la costa del Mar del Giappone e del Mare di Okhotsk. Sarà il capo di stato maggiore russo, Valery Gerasimov, a comandarle sul territorio del Distretto militare dell'Estremo oriente. Il mondo trema e resta con il fiato sospeso dopo questo annuncio, sullo sfondo della crisi di Taiwan e della guerra tra Russia e Ucraina.