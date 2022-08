La Russia accusa l'Ucraina: “Bombardamento e danni sul tetto della centrale nucleare di Zaporizhzhia”

29 agosto 2022 a

Il tetto dell’edificio n.1 della centrale nucleare di Zaporizhzhia sarebbe stato danneggiato a causa dei bombardamenti delle truppe ucraine. A denunciarlo è Vladimir Rogov, rappresentante dell’amministrazione filorussa della regione. Lo riporta Ria Novosti pubblicando anche una foto postata dallo stesso politico sul suo canale telegram. L’edificio - viene spiegato - è quello dove viene immagazzinato il carburante necessario per il funzionamento dei reattori

“Il bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle forze armate ucraine è distruttivo, pericoloso e suicida”, la reazione della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un’intervista rilascia a Rossiya-24 . “Per quanto riguarda il comportamento del regime di Kiev, è impossibile definirlo qualcosa di diverso da un vero suicidio. I continui attacchi alla centrale, la creazione di minacce dirette a un impianto nucleare - non sono solo distruttivi e pericolosi, ma, lo sottolinea ancora una volta, suicidi”, ha detto la portavoce di Lavrov. Per il momento le autorità filorusse hanno tranquillizzato tutti affermando che “la situazione delle radiazioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo l’attacco delle truppe ucraine è normale”.