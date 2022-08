Guerra Russia-Ucraina, Vladimir Putin fa fuori Sergei Shoigu: “Messo da parte e ridicolizzato”

29 agosto 2022 a

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, è stato «messo da parte» a Mosca, con i comandanti operativi che ora informano direttamente il presidente Vladimir Putin. È quanto sostiene l’intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento reso noto dall’account Twitter del ministero della Difesa, secondo cui Shoigu è stato messo ai margini a causa dei «problemi che la Russia sta affrontando» nella guerra con l’Ucraina. L’intelligence britannica ha aggiunto che gli ufficiali e i soldati russi «probabilmente ridicolizzano» Shoigu per la sua «leadership inefficace e fuori dal tempo» dal momento che l’avanzata russa in Ucraina si è bloccata.

Già negli scorsi giorni gli 007 inglesi avevano fornito altri aggiornamenti sullo stesso Shoigu: «Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dichiarato all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai che la Russia stava deliberatamente rallentando il ritmo della sua campagna militare in Ucraina, spinta dalla necessità di ridurre le vittime civili. Questa è quasi certamente una disinformazione voluta. L’offensiva russa si è bloccata a causa delle scarse prestazioni militari russe e della feroce resistenza ucraina. Sotto gli ordini di Shoigu, le forze che operano in Ucraina hanno ripetutamente mancato le tempistiche operative pianificate. È molto probabile che Shoigu e il presidente Putin abbiano licenziato almeno sei generali per non essere avanzati abbastanza rapidamente».