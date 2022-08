Sanna Marin, ancora guai: spunta la foto delle amiche mezze nude nella residenza ufficiale

23 agosto 2022 a

Non c'è più pace per Sanna Marin, la premier della Finlandia finita nell'occhio del ciclone dopo essere stata immortalata mentre ballava a un party privato. È scoppiato il finimondo sulle immagini della presidente danzante fino a "costringerla" a sottoporsi al test anti-droga, poi risultato negativo. "Non sono state trovate sostanze stupefacenti nel test anti-droga al quale la premier finlandese Sanna Marin si è sottoposta lo scorso 19 agosto" si legge nella nota del governo di Helsinki che precisa che la stessa Marin ha pagato il costo del test.

Ma nemmeno il tempo di annunciare il risultato negativo del test che sulla premier finlandese si è abbattuta una nuova bufera. Una coppia di amiche ha pubblicato su TikTok un’immagine in cui si baciano (a seno nudo) a Kerasanta, la residenza ufficiale dei capi di governo. Le donne, mezze nude, sono ritratte coperte da un cartello dove c'è scritto "Finlandia". Marin, travolta dalla nuova polemica, ha provato a chiedere subito scusa: "Penso sia inappropriata - ha dichiarato la premier - ma quella notte non è successo nulla di straordinario". La polemica però riesplode, nonostante i video danzanti delle donne, finlandesi e non, solidali con Marin per quella notte di divertimento.

"Sono davvero scioccata dal trambusto in cui siamo finiti. Era una serata innocente in cui la gente ballava e si divertiva. Una delle serate più divertenti dell'estate, che ha assunto proporzioni spropositate" aveva scritto la fotografa Janita Autio in un post su Instagram con riferimento alle polemiche sui video della festa con amici e vip di Marin. "I video sono stati girati in spazi privati e tutte le parti coinvolte erano a conoscenza delle riprese e della loro pubblicazione su un account privato", ha aggiunto Autio, anche lei presente al party con la premier.