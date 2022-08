Sanna Marin, nuovo video choc nel privé della discoteca

Ancora guai in vista per il premier socialdemocratico della Finlandia Sanna Marin. Dopo il video circolato negli ultimi giorni che la ritraeva scatenarsi durante un party privato tra amici, questa volta l'affare si allarga. Nel nuovo video che circola sui social, si vede Sanna Marin che si dimena in discoteca tra le braccia di uno sconosciuto. Le immagini risalgono allo scorso 6 agosto e sono state girate nel privé di un club di Helsinki. A quanto pare, Sanna Marina era nel pieno delle sue funzioni dal momento che aveva già cancellato una vacanza e non aveva passato i poteri al ministro della Difesa. Secondo i tabloid finlandesi, Sanna Marin avrebbe ballato almeno con "tre uomini diversi".

A new video of Prime Minister #SannaMarin’s “party scandal” appeared in #Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/cLArwBXqdC