Premier finlandese Sanna Marin si scatena al party, il video rubato diventa un caso sul web

18 agosto 2022 a

Eravamo abituati a vederla composta e impettita durante gli appuntamenti istituzionali in rappresentanza del suo Paese. Questa volta, però, per il premier finlandese Sanna Marin la musica è cambiata. E' proprio il caso di dirlo. Marin è stata ripresa durante un party privato in cui si scatena tra balli e bevute alcoliche insieme ad alcune amiche. E, tra i presenti, c'è perfino Ilmari Nurminen, esponente del Partito socialdemocratico finlandese.

Sanna Marin canta e balla sulle note del rapper finlandese Petri Nygrd e del cantante pop Antti Tuisku. Sul web è subito scoppiato il caso e Marin non ha potuto far altro che ammettere l'evidenza. "Naturalmente, non commenterò dove sono stati girati questi video o chi li ha girati, perché si tratta di spazi privati", ha dichiarato Marin che si è detta "rattristata che siano diventati di dominio pubblico". E c'è anche chi maligna che, dietro la divulgazione del video, ci possa essere anche la mano degli hacker di Putin. Marin, infatti, è stata tra i primi leader europei a esprimersi in favore del bando del turismo russo in Occidente.