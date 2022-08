Finlandia, la premier Sanna Marin smonta le polemiche. È negativa al test anti-droga

22 agosto 2022 a

Sanna Marin, la premier finlandese, è risultata negativa al test anti-droga. L'esame era stato eseguito volontariamente da Marin il 19 agosto, dopo la diffusione di un video che la mostrava ballare a una festa insieme a degli amici. Un caso che aveva sollevato grandi polemiche in Finlandia. "Il test anti-droga effettuato dal premier Sanna Marin il 19 agosto 2022 non ha rilevato" presenza di sostanze stupefacenti, ha affermato l'ufficio stampa del governo finlandese.

Sanna Marin balla scatenata, bufera dopo il party della premier finlandese

Pochi giorni fa il caso era tornato alla ribalta a causa di un altro video, diffuso sui social, in cui si vede Sanna Marin ballare abbracciata ad un uomo nel privé di un club di Helsinki. I due filmati, usciti nel giro di 48 ore, hanno acceso il dibattito in Finlandia sulla privacy a cui hanno diritto i politici e sull'idoneità di certi atteggiamenti della premier. Marin ha sempre sostenuto e assicurato di non aver mai fatto uso di droga. Una tesi ora confermata dal test.