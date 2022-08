Putin malato, "medicine contro il contro il traffico di armi". Le indiscrezioni drammatiche

Giada Oricchio 10 agosto 2022 a

“Medicinali oncologici come merce di scambio contro il traffico di armi”. Il canale Telegram General Svr torna a parlare delle precarie condizioni di salute di Vladimir Putin in chiave inedita. Nel consueto post del mattino si legge che il presidente russo ha avuto una conversazione telefonica con il presidente israeliano Yitzhak Herzog sulla fornitura di armi di contrabbando dalla Russia ai militanti palestinesi negli ultimi mesi. Il leader del Cremlino avrebbe dato la colpa all’Ucraina sostenendo che “probabilmente provengono da quel territorio”, ma Herzog non gli ha creduto.

Anzi, secondo l’account - gestito da un ex ufficiale russo dissidente - il presidente israeliano avrebbe comunicato a Putin, possibili problemi con l’invio dei farmaci oncologici: “Le cure antitumorali di Vladimir Putin sono state prescritte da dottori israeliani, preparati e acquistati in Israele (Paese ritenuto all'avanguardia per la ricerca medica e scientifica, nda), in passato tutti i tentativi di ‘importare farmaci sostitutivi’ hanno portato a un deterioramento della salute e quegli esperimenti sono stati abbandonati”. Una sorta di avvertimento trasversale? Per General Svr sì perché come conseguenza, Putin ha promesso un maggior controllo sul traffico di armi e ha dato la sua disponibilità a risolvere i problemi sorti in Russia con l'agenzia Sokhnut.

Si legge nel messaggio: “In videoconferenza, dopo essere stato informato delle esplosioni in Crimea, ha chiesto del contrabbando di armi. Rappresentanti dello stato maggiore e del ministero della Difesa della Federazione Russa hanno risposto di non avere informazioni in merito. Putin ha alzato la voce spiegando ai partecipanti all'incontro cosa accadrà a tutti loro se i problemi indicati non saranno risolti in un futuro molto prossimo. Il presidente russo, secondo testimoni oculari, era più scuro delle nuvole”.