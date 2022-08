Ucraina, quanti sono gli oligarchi russi contro Putin: "È malato". Il rischio del golpe imminente

Giada Oricchio 09 agosto 2022 a

“Gli oligarchi russi? Irritati e insoddisfatti”. General Svr, canale Telegram gestito da un ex luogotenente russo oggi dissidente, ha denunciato il malcontento delle élite nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, afflitto da problemi di salute. Nel post social si legge: “Le élite attorno al Cremlino sono in uno stato di irritazione ed esprimono sempre di più la loro insoddisfazione per la mancanza di prospettive chiare e comprensibili. Le cattive condizioni di salute di Putin non sono un segreto per la maggior parte delle persone nella cerchia del Cremlino e la paura per il futuro in Russia senza Putin, l'unico garante dell'attuale status quo, domina. Solo gli amici più stretti del leader del Cremlino conoscono le sue intenzioni”.

La guerra in Ucraina e le modalità del suo epilogo agitano gli oligarchi tenuti all’oscuro: “Gli scopi e gli obiettivi della cosiddetta operazione militare speciale sono sconosciuti non solo alla gente comune, ma anche alle élite – è scritto nel messaggio -. Non è chiaro cosa può essere considerata una "vittoria" e quando la guerra finirà, ognuno ha la propria opinione e visione particolare sul tema”.

La grande preoccupazione è che si possa materializzare lo spettro di una sconfitta, finora mai presa in considerazione: “Gli oligarchi sono spaventati. La maggioranza dello Stato maggiore ha le idee chiare e ritiene che sia ora di smettere le operazioni, molti dicono apertamente che la situazione attuale è un movimento verso eventi catastrofici, le grandi sconfitte al fronte non possono essere camuffate con piccole vittorie”.

General Svr è convinto che intorno al presidente malato si stia consumando una lotta di potere tra chi vuole conquistare il Cremlino e chi cerca solo di sopravvivere al post-Putin nella consapevolezza che i magnati dalle fortune “misteriose” potrebbero essere i primi a pagare il conto dell’invasione. E questo la parte sana dei generali lo capisce molto bene.