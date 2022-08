Usa-Russia, si infiamma lo scontro per il viaggio a Taiwan di Nancy Pelosi. Sergej Lavrov: “Sempre impuniti”

03 agosto 2022 a

a

a

Sull’orlo di una crisi internazionale con epicentro Taipei. Per il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, la visita della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, a Taiwan è la dimostrazione dello stesso approccio che gli Usa hanno in Ucraina. “Questo riflette proprio la linea di cui stiamo parlando in relazione alla situazione ucraina, non ho dubbi. È il desiderio di provare a tutti la loro impunità e di dimostrare che tutto è loro permesso”, ha affermato il capo della diplomazia della Russia dal Myanmar. “Non vedo altro motivo per creare un tale fastidio praticamente di punto in bianco, sapendo molto bene cosa significhi Taiwan per la Cina”, il resto delle parole di Lavrov.

“Inutile provocazione”. Crosetto spara a zero su Pelosi: quello che nessuno dice

“La visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan è stata una farsa completa e coloro che giocano con il fuoco moriranno e coloro che offendono la Cina saranno puniti” questa invece la reazione del ministro degli Esteri cinese Wang Yi a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Asean in Cambogia.