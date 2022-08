Taiwan, Nancy Pelosi è atterrata a Taipei. Tensione internazionale alle stelle

02 agosto 2022 a

Nancy Pelosi è atterrata all'aeroporto di Songshan a Taipei, la capitale di Taiwan. Finisce così il giallo sulla visita della speaker della Camera Usa a Taiwan che aveva fatto salire la tensione alle stelle nei rapporti tra Usa e Cina. L'atterraggio è stato seguito in diretta su YouTube sul canale del ministero degli Esteri di Taiwan che ha mostrato la Pelosi scendere verso la delegazione ufficiale di accoglienza.

Nel frattempo la Cina ha intensificato l'attività militare intorno a Taiwan. Secondo la televisione di Stato cinese i Caccia Su-35 dell'aviazione militare cinese stanno attraversando lo Stretto di Taiwan. L'esercito popolare di liberazione è in stato di massima allerta e lancerà operazioni militari mirate per contrastare la visita della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa cinese. Già questa mattina diversi caccia cinesi avevano volato nei pressi dello Stretto di Taiwan, come a ricordare a Taipei che l'aviazione di Pechino può raggiungere l'isola in pochi minuti. Sempre questa mattina, un allarme bomba nell'aeroporto di Taiwan, aveva provocato la massima allerta delle autorità e la chiusura dello spazio aereo ai voli civili.

"Speaker Pelosi, Benvenuta a Taiwan". È il messaggio apparso sul Tapei 101, il grattacielo più alto dell'isola, che si è illuminato a festa per l'arrivo di Nancy Pelosi. Sul grattacielo la scritta si alterna a quella "Taiwan ama gli Usa". Le misure di sicurezza al Grand Hyatt Hotel, dove dovrebbe alloggiare Pelosi, sono state rafforzate, e sono state posizionate recinzioni nella zona vicina all'albergo. I parlamentari di entrambi gli schieramenti (sia quelli del Partito Democratico-progressista della presidente Tsai Ing-wen, sia quelli che quelli dell'opposizione del Kuomintang, il Partito Nazionalista) danno il benvenuto alla presidente della Camera dei Rappresentanti Usa sull'isola e chiedono a Pechino di non reagire in maniera eccessiva alla visita. Lo riferisce l'agenzia di Taiwan Central News Agency, che riporta i primi commenti ufficiali di rappresentanti politici dell'isola, finora silenti rispetto alla visita di Pelosi.



Nancy Pelosi è la rappresentante Usa di livello più alto a mettere piede a Taiwan dal 1997. Venticinque anni fa toccò all'allora speaker della Camera, il repubblicano Newt Gingrich, visitare l'isola. Gingrich, in un suo incontro con la leadership cinese dell'epoca, affermò anche la volontà degli Usa di "difendere" Taiwan. Le reazioni di Pechino, allora, furono assai meno bellicose di quelle che stanno accompagnando da settimane la visita di Pelosi.