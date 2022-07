Vladimir Putin, “cure urgenti”. Chi smentisce il capo della Cia: pronto il sosia del presidente russo

Giada Oricchio 25 luglio 2022 a

“Medici d’urgenza da Putin”. Il canale Telegram General Svr, gestito da un ex luogotenente russo oggi dissidente, ha rilanciato la notizia delle pessime condizioni di salute del presidente della Federazione russa. Nell’ultimo post si legge: “Secondo il direttore della CIA, il “troppo sano” presidente russo Vladimir Putin nella notte tra venerdì 22 luglio e sabato 23 luglio ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. Verso l’una del mattino sono stati convocati gli operatori sanitari in servizio permanente presso la residenza. Putin ha lamentato una forte nausea. Venti minuti dopo, è stato chiamato un ulteriore team di medici, quelli che hanno in cura il numero uno del Cremlino”. Secondo quanto riferisce General Svr è noto che i sanitari hanno fornito tutta l’assistenza necessaria e sono stati vicino a Putin per tre ore. Hanno lasciato le sue stanze solo dopo che le condizioni del presidente sono migliorate.

Un retroscena a cui ne segue un altro: “A causa dello stato di salute di Vladimir Putin, questa settimana è stata presa una decisione: se necessario, in una serie di eventi in cui è prevista la partecipazione personale del presidente, sarà sostituito da un sosia e la tecnologia Deepfake sarà utilizzata per i messaggi video”. Ad aprile, il leader russo, dopo aver dato l’ordine di invadere l’Ucraina, sarebbe stato sottoposto a un’operazione chirurgica per l’asportazione di una neoplasia. Il post del canale Telegram General Svr termina con una battuta: “Quindi, potrebbe rivelarsi che Putin "troppo sano" si rivelerà "troppo vivo" nel prossimo futuro”. Come sempre, nessuna conferma o smentita della notizia da parte del regime russo.