Putin malato, il capo della Cia ammette: "Sta fin troppo bene". Hacker alla radio Ucraina: "Zelensky in fin di vita"

Tra propaganda e wishful thinking ciclicamente tornano sulla stampa internazionale le voci su una malattia grave o addirittura letale che oavrebbe lito Vladimir Putin. Speculazioni che i servizi segreti americani, ormai apertamente, smentiscono. "Non ci sono informazioni sul fatto che Putin sia instabile o in cattive condizioni di salute" ha affermato il direttore della Cia, William Burns, all'Aspen Security Forum in Colorado. Insomma, niente cancro alla spina dorsale, malattia di Parkinson, cure col sangue di cervo, operazioni d'urgenza in bunker segreti.

"Non ci sono prove", ha detto Burns che si è lasciato andare a una battuta che ha provocato le rissate della platea: "Putin è fin troppo sano". Per il capo dell'Intelligence americana la Russia "non vincerà la guerra di logoramento in Ucraina", Putin è "convinto che il suo destino come leader sia quello di riportare la Russia a essere una grande potenza".

Parole rimbalzate sui media e ascoltate al Cremlino. Il portavoce Dmitry Peskov su Puitin ha detto: "Con la sua salute va tutto bene". "Come sapete, gli specialisti dell’informazione ucraini, americani e britannici hanno diffuso menzogne sullo stato di salute del presidente negli ultimi mesi. Non sono altro che falsi", ha detto Peskov in un incontro con i giornalisti.

La guerra in Ucraina si combatte anche a suon di propaganda e fake news sulle condizioni di salute dei rispettivi condottieri. La holding radiofonica ucraina Tavr Media annuncia di aver subito un attacco hacker alle sue stazioni radio dove è stato trasmesso un messaggio secondo cui il presidente Volodymyr Zelensky sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva in ospedale. Lo stesso leader di Kiev trova il modo di scherzare sull’accaduto nella sua smentita. "Sono in ufficio. Non mi sono mai sentito bene come adesso - spiega - e con tutto il rispetto per la vecchiaia, 44 non sono 70...", aggiunge Zelensky, con probabile riferimento all’età del presidente russo .