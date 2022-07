Guerra Russia-Ucraina, “il ricatto di Vladimir Putin funziona”. Si allentano le sanzioni

24 luglio 2022 a

La guerra tra Russia ed Ucraina va avanti, ma con un allentamento delle sanzioni inflitte a Vladimir Putin e a Mosca negli scorsi mesi. "Vladimir Putin sa che ricattare funziona. E quindi aspettiamoci altri ricatti” l’allarme lanciato qualche giorno fa dall'amministratore delegato della compagnia ucraina del gas Naftogaz, Yury Vitrenko. E così è stato. Come riferisce il Corriere della Sera grazie all’intesa con Kiev sulla riapertura dei porti ucraini per l'export di venti milioni di tonnellate di grano ci sarà un contestuale alleggerimento di alcune sanzioni finanziarie, in modo tale da permettere alla Russia di vendere a tutto il mondo grano e fertilizzanti più facilmente"

Inoltre negli ultimi giorni il flusso di petrolio, dopo dieci giorni di manutenzione, è ripreso a livelli più elevati rispetto alle settimane precedenti. Tutto ciò nasce dall’approvazione di un regime favorevole alla Russia, che rende più agevoli i pagamenti per le compagnie assicurative e altri operatori quando Gazprom o Rosneft vendono gas e petrolio nei Paesi terzi. Putin ha sempre detto che l’Europa non avrebbe potuto reggere le sanzioni per un lungo periodo di tempo e per ora sta avendo ragione.