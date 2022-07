Droni armati alla Russia, scoppia il caso: l'America accusa ma l'Iran smentisce

12 luglio 2022 a

L'Iran respinge le accuse americane riguardo l'accordo recente con la Russia per l'invio di droni da utilizzare nella guerra contro l'Ucraina.

"La storia della cooperazione tra la Repubblica islamica dell'Iran e la Federazione Russa nel campo di alcune nuove tecnologie risale a prima dell'inizio della guerra in Ucraina e non c'è stato alcuno sviluppo speciale in questa relazione di recente" ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani, citato dall'agenzia iraniana Mehr.

La risposta arriva il giorno dopo le accuse del consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, secondo cui Mosca si sarebbe rivolta a Teheran per ottenere "centinaia" di droni, compresi velivoli da attacco, da utilizzare nell'invasione dell'Ucraina.

