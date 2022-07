Russia, Vladimir Putin promuove il fedelissimo Denis Manturov. Il segnale preoccupante per l'economia

12 luglio 2022 a

Cambi al vertice in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha promosso il ministro dell’Industria, Denis Manturov, elevandolo al rango di vice primo ministro: salgono così a 11 i vice del premier Mikhail Mishustin. Manturov diventa l’unico membro del governo ad essere vice premier mantenendo anche la guida di un ministero, quello dell’Industria e il Commercio.

La sua promozione appare una indicazione di quanto Putin prenda sul serio le preoccupazioni per l’industria russa, colpita dalle sanzioni occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina e lo scoppio della guerra che dura da oltre quattro mesi. La nomina di Manturov, al governo dal 2012, deve essere ratificata dai deputati della Duma, ma si tratta solo di una formalità, con un passaggio in Parlamento che non cambierà per nulla la decisione del numero uno del Cremlino. Il voto dovrebbe avvenire venerdì, quando i deputati sono stati richiamati dalla pausa estiva per una sessione straordinaria che vede in agenda proprio la nomina di Manturov.

