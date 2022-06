Guerra Russia-Ucraina, Vladimir Putin silura il generale Alexander Dvornikov

03 giugno 2022 a

Cambia tutto in Russia. Putin ha deciso di cambiare la sua strategia di guerra e le sue grandi manovre partono proprio dai vertici militari. Il generale Alexander Dvornikov sarebbe stato sollevato dalla guida delle truppe russe in Ucraina. Lo dice il "Conflict Intelligence Team", organizzazione investigativa indipendente russa. Lo riporta il Kiev Independent. Al suo posto sarebbe stato nominato il generale Gennady Zhidko, ex comandante del distretto militare orientale e vice ministro della Difesa russo per gli affari militari e politici.

Ruslan Leviev, fondatore del Cpi, ha affermato di non conoscere il motivo alla base della rotazione e di non poter dire se la rimozione di Dvornikov fosse il risultato di carenze di risultati nel conflitto.

