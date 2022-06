Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani affossa il Pd: “Sapete dare solo la colpa a Vladimir Putin”

03 giugno 2022 a

Qualsiasi cosa accada in Italia per il Partito Democratico è colpa di Vladimir Putin. Nel corso della puntata del 2 giugno di Dritto e rovescio, il programma tv di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, c’è Giuseppe Cruciani tra gli ospiti, che si rivolge con toni irritati nei confronti di Andrea Romano, deputato del Pd presente in collegamento: “Addossare a Putin la responsabilità dell'aumento dei prezzi in Italia è una cosa senza senso. La guerra in Ucraina scatenata dalla Russia di Putin qualche cosa l’ha creata, sulla benzina nel primo periodo in particolare, ma è evidente che non è che l’aumento del prezzo del pane sia collegato, era già partito prima. Non si può addossare a Putin la responsabilità generale dell’inflazione, la colpa non è di Putin, ci sono tante cause insieme. Ma non è che voglio salvare Putin, è una cosa inesatta”. “No, invece è proprio collegato” controbatte ancora Romano che non accetta la tesi sulle cause dei problemi dell’economia proposta dal giornalista.

