Guerra in Ucraina, Paolo Gentiloni e l'Europa annunciano nuove sanzioni contro la Russia

25 maggio 2022 a

a

a

«Ci stiamo lavorando, penso che nei prossimi giorni non sia impossibile raggiungere ulteriori accordi». Così il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, sulla possibilità di un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, parlando con i giornalisti a margine dei lavori del World Economic Forum.

Missili e fosse comuni, continua l'offensiva nel Donbass

Poi Paolo Gentiloni ha affrontato anche il tema della globalizzazione. Con l’attuale situazione internazionale è finita? «Io penso che sia un errore dire che la globalizzazione è finita o debba finire - ha detto Gentiloni - Abbiamo certamente bisogno di una globalizzazione più sicura, in cui non andiamo tutti alla ricerca delle catene di logistica più economiche, ma questo non significa passare a una sorta di autarchia tra Paesi che la pensano allo stesso modo, perché il mondo è grande e ci sono tantissime aree del mondo che pur non facendo parte del G7 o di altre alleanze sono pronte ad avere relazioni economiche con l’Occidente, con l’Europa, con gli Usa, e non possiamo dare l’impressione che noi ci chiudiamo in un universo ristretto di amici». Così il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a margine dei lavori del World Economic Forum. «Avremo relazioni più forti tra amici ma manterremo porte aperte al commercio, perché questa è l’Ue, una struttura basata sulla competizione e l’apertura del mercato ma con più prudenza e più sicurezza», ha concluso il commissario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.