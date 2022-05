Guerra in Ucraina, Viktor Orban decreta lo stato di emergenza in Ungheria

25 maggio 2022 a

a

a

Il governo ungherese ha ordinato lo stato d’emergenza nel Paese per via della guerra in Ucraina. Lo ha annunciato Zoltan Kovaks, portavoce del premier Viktor Orban. «Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionale dell’Ungheria, per assicurarci di rimanere fuori dalla guerra e proteggere le famiglie ungheresi, il governo ha bisogno di spazio di manovra e di essere pronto ad azioni immediate», ha spiegato Orban.

"In Europa dieci anni di guerra". Non solo sanzioni. La profezia di Orban è da brividi

Lo stato d’emergenza è già entrato in vigore. Orban ha poi aggiunto che il governo annuncerà le prime misure prese nell’ambito dello stato di emergenza. Il Parlamento ungherese ha già approvato l’introduzione dello stato di emergenza per rispondere alla situazione di guerra nella confinante Ucraina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.