Guerra in Ucraina, missili e fosse comuni. Continua l'offensiva nel Donbass

25 maggio 2022 a

a

a

L’offensiva nel Donbass continua. La guerra in Ucraina è al novantunesimo giorno: si combatte in particolare a Severodonetsk mentre un attacco è stato registrato anche a Zaporizhzhia. A Severodonetsk la situazione è ancora molto difficile. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, in quella direzione i russi «stanno conducendo un’offensiva» e «i combattimenti continuano». Nelle scorse ore lo Stato maggiore ucraino aveva lanciato un altro allarme: nella direzione di Zaporizhzhia, i russi «stanno rafforzando gruppi di truppe per riprendere le operazioni offensive in direzione di Vasylivka - Kamyanske». E proprio a Zaporizhzhia sono state avvertite diverse esplosioni dopo che nella notte era scattato l’allarme antiaereo. In base a quanto riportato da Kyiv Independent, che cita l’amministrazione militare regionale, sarebbero stati lanciati quattro missili, una persona sarebbe rimasta uccisa e altre tre rimaste ferite.

"Pronti ad azioni immediate". Stato d'emergenza in Ungheria. Cosa fa Orban

Intanto la Russia ha annunciato l’apertura di un «corridoio umanitario» per l’uscita delle navi straniere dal porto di Mariupol in direzione del Mar Nero, secondo quanto riporta l’agenzia russa Interfax che cita il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russa. Sempre a Mariupol, il ministero della Difesa russo ha reso noto di avere svolto un’operazione di sminamento sulla costa del Mar d’Azov, perlustrando più di 50 chilometri. Kiev, nel frattempo, chiede ulteriore aiuto ai paesi partner.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.