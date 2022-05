“Poco equilibrio sulla guerra, siamo delusi”. La Russia si arrabbia pure con Israele sull'Ucraina

19 maggio 2022 a

Cresce la tensione tra Israele ed Ucraina per la gestione degli equilibri sulla guerra in Ucraina. Ad attaccare gli israeliani all’indomani della decisione di inviare a Kiev un primo carico di elmetti e giubbotti antiproiettile è il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov: «Ci aspettiamo dai nostri partner israeliani un atteggiamento più equilibrato e obiettivo sugli sviluppi in Ucraina».

«Siamo un po’ delusi dalle dichiarazioni anti russe di alcuni dei responsabili israeliani, dato che ciò non corrisponde alla tradizionali relazioni amichevoli costruite negli ultimi 30 anni», ha detto ancora Bogdanov, sottolineando che, a differenza della maggior parte dei paesi occidentali, sia Russia che Israele festeggiano la fine della seconda guerra mondiale il 9 maggio, una cosa «che apprezziamo molto».

La Nato infiamma la guerra: “L'obiettivo dell'Ucraina deve essere vincere”

Il governo israeliano ha finora cercato un difficile equilibrio sulla guerra in Ucraina per preservare i rapporti con la Russia, cruciali per il teatro siriano. Israele non ha aderito alle sanzioni occidentali e finora ha inviato solo aiuti umanitari in Ucraina. Ieri sono stati inviati per la prima volta elmetti e giubbotti antiproiettile, che però sono destinati ai servizi di emergenza e non ai militari. La scelta ha però incrinato l’asse tra Mosca e Gerusalemme.

