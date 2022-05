Stasera Italia, “tempesta perfetta”. Marco Rizzo fotografa la realtà: “La guerra è tra Usa e Russia”

19 maggio 2022 a

a

a

Tra gli ospiti della puntata del 19 maggio di Stasera Italia, programma tv di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, c’è Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista. Rizzo risponde al quesito della conduttrice: le armi servono per difendersi ma prolungano la guerra e allontanano la pace? “Io ho notato - risponde Rizzo - in questa vicenda che i politici e i giornalisti sono scatenati con l’elmetto, mentre i generali sono le persone più responsabili. È un tema! La propaganda è un’arma della guerra, serve per andare avanti. Oggi si è detto che c’è stato un contatto tra i capi di stato maggiore della Difesa di Usa e Russia, mentre la settimana scorsa Enrico Mentana ha costruito una cosa enorme sulla scomparsa di Valerij Gerasimov”. “Restiamo in casa nostra” sottolinea la giornalista, che non gradisce la citazione su Mediaset del direttore del Tg La7.

I soldati rifiutano di combattere. “Uccisi presto”, la strategia suicida dei comandanti

“La propaganda - prosegue e conclude in seguito il politico - viene usata come arma da tutte le parti. Questa è una guerra, dobbiamo averlo chiaro, tra gli USA e la Russia, la povera Ucraina in mezzo, l’Europa in mezzo e noi stiamo andando verso una tempesta perfetta”.

Le armi servono per difendersi ma prolungano la guerra e allontanano la pace?



Marco Rizzo: "Questa è una guerra tra gli USA e la Russia, l'Ucraina e in mezzo e noi stiamo andando verso una tempesta perfetta"#StaseraItalia pic.twitter.com/ZuLSYzgmfZ — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 19, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.