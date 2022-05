Vladimir Putin, nuovo video rivelatore della malattia? Come muove la gamba davanti alle telecamere

18 maggio 2022 a

Per molti osservatori le condizioni di salute di Vladimir Putin sono quantomai critiche. L'ultimo indizio arriva dal Daily Mail che ha pubblicato un video relativo all'incontro tra il presidente russo e l'omologo del Tagikistan, Emomali Rahmon, Nel filmato rilanciato dal tabloid inglese spiccano gli strani movimenti che Putin fa con il piede sinistro, delle contorsioni che interessano tutta la gamba fino al ginocchio.

Ma cosa vuol dire? Tra le ipotesi sollevate dal quotidiano britannico c'è la cosiddetta "sindrome delle gambe senza riposo", movimenti che sarebbero delle manifestazioni del morbo di Parkinson, malattia che da più parti nel corso degli anni è stata attribuita a Putin.

Vanno oltre le indiscrezioni raccolte da Dagospia dal canale Telegram "general Svr" che sarebbe gestito da un ex generale dei servizi segreti, Viktor Mikhailovic, il quale racconta come in una riunione interna con i suoi uomini di fiducia il presidente russo issa apparso attraverso un video di deep-fake per dissimulare la sua assenza, dovuta a motivi di salute. Nella stessa notte tra giovedì 12 maggio e venerdì 13 maggio, lo Zar sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere del liquido dall'addome, forse propedeutico a un'altra operazione più seria. Impossibile districarsi tra reali fughe di notizie e propaganda.

