Vladimir Putin "operato nella notte", bomba dell'Intelligence Usa. Al suo posto un sosia, ore cruciali per la Russia

Vladimir Putin sta per essere operato d'urgenza, forse già nella notte di lunedì 16 maggio, per una grave forma di cancro per la quale è stato ricoverato negli scorsi giorni in gran segreto. L'Intelligence americana fa trapelare l'ultima rivelazione sulla salute quantomai critica del presiedente russo e i presunti piani del Cremlino per nascondere l'intervento: nei dieci giorni successivi si vedranno immagini pre-registrate di Putin e, se necessario, un suo sosia apparirà in pubblico.

"Ci sono prove secondo cui, all'incirca una settimana fa, c'è stata una corsa in clinica del presidente russo, era notte, stava molto male", affermano fonti dei servizi americani secondo quanto riporta la Stampa secondo cui le condizioni dello Zar stanno precipitando, con Putin che era stato visto "trascinare la gamba destra durante la parata del 9 maggio, il braccio storto, il viso pallido, l'aspetto esausto".

Tornando all'operazione d'urgenza, sarebbe stata fissata "non più tardi di oggi" tra l'1 e le 2 di notte e affidata a medici russi. Secondo gli americani per coprire l'assenza del presidente sono all'opera due sosia e sono già stati realizzati dai servizi segreti interni della Russia, l'Fsb, brevi video di Putin che lavora, incontra funzionari e via dicendo. Una copertura di dieci giorni, ma ce ne vorranno cinque per capire gli effetti dell'intervento.

Ma se Putin è sotto i ferri chi comanda ora in Russia? Secondo le fonti raccolte dal quotidiano su alcuni canali di controinformazione di Telegram durante l'assenza dello Zar il potere è nelle mani di Nikolai Patrushev, già capo della polizia federale. Il Cremlino come è noto respinge ogni illazione sulla saluta di Putin e sulle sue presunte patologie (si era parlato di un cancro al sangue, di malattia di Parkinson e gravi problemi alla schiena).

