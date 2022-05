Xi Jinping colpito da aneurisma, nei video il sintomo rivelatore. Il cancro di Putin e le voci di golpe: cosa c'è dietro

15 maggio 2022 a

Dopo Vladimir Putin malato di cancro allo stomaco, del sangue o affetto da morbo di Parkinson, spunta il presidente cinese Xi Jinping colpito da un aneurisma cerebrale per il quale avrebbe rifiutato di sottoporsi a un'operazione, rafforzando i timori di un colpo di Stato a Pechino. La salute dei leader di Russia e Cina è di nuovo al centro delle speculazioni dei media internazionali. Quasi impossibile districarsi in una foresta di fonti non verificabili, fughe di notizie e propaganda. Da quando Putin ha invaso l'Ucraina si moltiplicano le voci di un possibile golpe in Russia, ora la tesi analoga coinvolge il granitico sistema di potere della Cina comunista. Cosa c'è di vero? "Le voci su Putin e Xi sono ormai così insistenti che devono contenere un fondo di verità", si legge in un articolo del Messaggero che priva ad analizzare la nebulosa di indiscrezioni sui due leader.

"A diffondere i dubbi sul presidente russo sono soprattutto gli ucraini", ammette il quotidiano, dal momento che a Kiev (e a Washington) sperano in "regime change" a Mosca. Recentemente il maggiore-generale Kyrylo Budanov, capo dei servizi segreti di Kiev, ha affermato a Sky News che Putin ha il cancro, è grave e il golpe è già avviato. "Sono a capo dell'intelligence. Se non le so io queste cose, chi dovrebbe saperle?" ha detto respingendo ulteriori richieste di "prove". Poco prima la rivista americana New Lines, che si occupa prevalentemente di Medio Oriente, aveva rilanciato le affermazioni di un anonimo oligarca che aveva parlato di una malattia alla schiena per lo Zar, finita al centro di numerose speculazioni anche alla luce dei tremori sospetti e delle difficoltà di postura visti in alcuni video del presidente russo. Si era parlato anche di leucemia e di un trapianto del midollo subito da Putin.

A sganciare la bomba sul presidente cinese invece è l'agenzia indiana Ani, Asian News International. Xi Jinpiung sarebbe stato colpito da un aneurisma negli ultimi mesi del 2021 ma avrebbe rifiutato l'operazione in craniotomia per chiedere di essere curato con la medicina tradizionale cinese. Sono tornate d'attualità allora la sua assenza alle Olimpiadi invernali di Pechino e le visite in Francia e Italia, nel 2019, in cui era stato visto zoppicare vistosamente, possibile sintomo di problemi neurologici. Gli interessi in gioco sono altissimi. "Come Putin, il leader cinese è impegnato in una guerra che rischia di perdere, quella contro il Covid" si legge nell'analisi.

