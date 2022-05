Guerra in Ucraina, Maria Giovanna Maglie affossa le sanzioni contro la Russia

18 maggio 2022 a

a

a

"Le sanzioni sono state decise dal Parlamento con molta leggerezza e ci creeranno problemi di sopravvivenza". Maria Giovanna Maglie non ha dubbi e si scaglia contro sanzioni economiche che finiranno col ripercuotersi contro la stessa Italia. "Gli italiani sono stufi dell'Ucraina - ha detto la Maglie nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda mercoledì 18 maggio - Non vogliono sopportare altri sacrifici e addirittura iniziano ad amare l'uomo forte Putin".

L'aria che tira, "irrisione totale". Maria Giovanna Maglie e l'autogol dell'Eurovision

E a chi le chiede se siamo di fronte a una guerra fredda a tutti gli effetti, la giornalista risponde senza esitazioni. "Siamo in piena guerra fredda visto che stiamo partecipando a una guerra vera e propria - dichiara la Maglie in collegamento video con Rete4 - In passato abbiamo espulso molti russi dal nostro territorio. E adesso è arrivata la risposta dei russi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.