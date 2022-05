Maria Giovanna Maglie contro Joe Biden: il peggior presidente della storia

14 maggio 2022 a

Maria Giovanna Maglie si scaglia contro il presidente Biden. Durante la puntata di "Controcorrente" andata in onda sabato 14 maggio, la giornalista ha spiegato le ragioni per cui non si può continuare sulla strada di uno sterile pacifismo che lascia il tempo che trova. "Il pacifismo lo ritengo un movimento perdente perché ritengo che non ci sia pace senza giustizia. Tutti quelli che strillano alla pace in questo Paese dovrebbero aver preso sul serio qussta storia della Svezia, della Finlandia e della Nato perché quella è una forma di pressione obiettiva nei confronti di Putin. Se invece la risposta è non è il momento perché si irrita allora le basi della pace quali sono? Quelle di cedere a Putin?"

"Ma non si può cedere a Putin perché non ci stanno gli ucraini - e questa è la variabile che si continua a dimenticare. Che Zelensky può essere anche un comico prestato alla politica, che può anche prendere ordini dall'America, Biden può essere il peggior presidente mai visto sulla faccia della terra (e questa è l'opinione di Maria Giovanna Maglie) e per le sue chiacchiere sul macellaio, sul criminale gli andava messa una mordacchia, però è pur vero che la situazione sul campo è che Zelensky non è in grado di cedere neanche la Crimea".

